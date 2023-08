Manche: traversées en baisse par rapport à 2022

De janvier à août, moins de migrants ont réussi à traverser la Manche vers l'Angleterre que sur la même période de 2022, selon les autorités. Mais le beau temps relance les tentatives et 2 exilées ont été sauvées mercredi de la noyade selon la gendarmerie française.

Entre janvier et mi-août 2023, '16'659 migrants ont réussi la traversée' vers l'Angleterre par la mer 'contre 20'119 sur la même période en 2022, soit une baisse de 18%', a indiqué mercredi à l'AFP la préfecture des Hauts-de-France (nord).

Elle fait également état de '183 trafiquants' arrêtés depuis début 2023 en lien avec ces traversées migratoires, 13,6% de plus que sur la même période en 2022.

Bateaux plus chargés

Le 'nombre moyen de passagers par embarcation ne fait que croître', avec 'en moyenne 53 personnes par embarcation soit un quasi doublement depuis 2021', note-t-elle. Avec une mer plus calme qu'au début de l'été, les tentatives de traversées se sont cependant multipliées ces dernières semaines.

Notamment via la méthode des 'taxi-boats', développée par les passeurs pour déjouer la surveillance mise en place sur le littoral: des embarcations mises à l'eau à distance des plages de départ, où elles viennent récupérer les migrants qui doivent les rejoindre à la nage.

Deux migrantes sauvées

C'est en suivant un de ces 'taxi-boats' mercredi matin le long du littoral, entre les villes d'Etaples (à l'embouchure du fleuve Canche) et du Portel, que des gendarmes ont repéré 'un groupe de 50 migrants (qui) a tenté d'embarquer', a témoigné mercredi auprès de l'AFP le gendarme Gourlé, affecté à Montreuil-sur-Mer.

'Le taxi-boat était un peu trop loin dans l'eau' et en tentant de le rejoindre, 'une mère et sa fille se noyaient', a-t-il raconté, affirmant s'être jeté à l'eau avec son collègue pour ramener sur le rivage la mère et sa fillette d'environ 8 ans. 'La mère était dans un état d'épuisement proche de l'inconscience', selon lui.

'Depuis 15 jours (...) on est sollicité chaque jours pour des départs d'embarcations, hélas', constate-t-il. Le 12 août, six migrants afghans sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de Sangatte (Pas-de-Calais).

