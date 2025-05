Macron, Merz, Starmer et Tusk à Kiev

Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer et Donald Tusk sont arrivés à Kiev samedi matin pour afficher leur soutien à l'Ukraine et réclamer, de concert avec les Etats-Unis, un 'cessez-le-feu complet' de 30 jours à Moscou.

Cette visite des dirigeants français, allemand, britannique et polonais répond symboliquement aux commémorations en grande pompe des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie tenues vendredi sur la place Rouge autour du président russe Vladimir Poutine. Une vingtaine de dirigeants étrangers, dont le président chinois Xi Jinping, étaient présents.

'Nous continuerons d'accroître notre soutien à l'Ukraine. Nous intensifierons notre pression sur la machine de guerre russe jusqu'à ce que la Russie accepte un cessez-le-feu durable', ont prévenu les quatre dirigeants européens dans une déclaration commune.

Le président français, le chancelier allemand et le Premier ministre britannique sont sortis ensemble samedi du train qui les a amenés depuis la Pologne, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ils doivent rejoindre plus tard le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais. M. Tusk, arrivé séparément, a publié sur X une vidéo de son arrivée à la gare de Kiev.

'Coalition des volontaires'

Le quatuor va participer à Kiev à une réunion virtuelle avec les autres dirigeants de la 'coalition des volontaires', ces pays occidentaux, essentiellement européens, prêts à apporter des 'garanties de sécurité' à l'Ukraine.

Selon leur déclaration, ils informeront ainsi les autres pays des 'progrès réalisés en vue d'une future coalition rassemblant des forces aériennes, terrestres et maritimes' pour aider l'armée ukrainienne 'après un éventuel accord de paix' avec la Russie, qui a envahi l'Ukraine il y a trois ans. Paris et Londres assurent le pilotage de cette coalition aux contours encore flous.

Les Européens se rendent à Kiev forts de l'appel du président américain Donald Trump, qui a pressé jeudi la Russie d'accepter un 'cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours'. Il a menacé de nouvelles sanctions occidentales en cas d'échec.

Plan commun américano-européen

Emmanuel Macron a affirmé vendredi souhaiter aboutir 'dans les prochaines heures et les prochains jours' à un plan commun américano-européen de cessez-le-feu, assorti de nouvelles 'sanctions économiques massives' en cas d'échec.

'Aux côtés des Etats-Unis, nous appelons la Russie à accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours afin de permettre la tenue de pourparlers en vue d'une paix juste et durable', ont ajouté les quatre dirigeants dans leur déclaration.

Vendredi à Moscou, Vladimir Poutine a célébré le 'courage' des soldats russes engagés dans ce pire conflit armé en Europe depuis le Deuxième guerre mondiale qui a fait des dizaines de milliers de morts dans chaque pays.

Sur la chaîne américaine ABC, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé qu'un cessez-le-feu devrait être précédé d'un arrêt des livraisons d'armes occidentales, faute de quoi cela donnerait 'un avantage à l'Ukraine' à un moment où 'les troupes russes avancent de manière assurée' sur le front.

Niet de Moscou

Moscou a rejeté pour l'instant les appels au cessez-le-feu, se contenant de décréter unilatéralement une trêve de trois jours qui doit s'achever samedi à minuit, à l'occasion des célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie. L'Ukraine a évoqué des centaines des violations.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, et son début de rapprochement spectaculaire avec le maître du Kremlin, les Ukrainiens et les Européens redoutent un accord qui se nouerait sans leur consentement.

Mais ils espèrent avoir réussi à accorder leurs violons avec le président américain, notamment depuis un tête-à-tête Trump-Zelenksy à Rome à l'occasion des funérailles du pape François le 26 avril.

/ATS