Lula survole la zone sinistrée par les inondations

Le président Luiz Inacio Lula da Silva a survolé lundi la zone côtière du sud-est du Brésil dévastée par des pluies torrentielles qui ont tué au moins 36 personnes, sans compter au moins 40 disparus.

Sur une vidéo publiée par ses services, on voit le leader de gauche de 75 ans, qui a pris ses fonctions pour un troisième mandat le mois dernier, survoler une zone où des glissements de terrain ont emporté au moins 50 maisons.

Lula devait rencontrer le gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, et s'exprimer lors d'une conférence de presse.

Plus tôt sur Twitter, le président brésilien avait déclaré que le gouvernement était mobilisé pour 'soigner les blessés, rechercher les disparus et rétablir les routes, l'énergie et les télécommunications'.

Bilan provisoire

Jusqu'à présent, 35 décès ont été enregistrés dans la municipalité de Sao Sebastiao, située à environ 200 km de Sao Paulo, selon un bilan des autorités publié lundi matin identique à celui de la veille au soir.

Un autre décès, celui d'une petite fille, a été recensé plus au nord, dans la ville côtière d'Ubatuba.

Ce bilan de 36 morts n'est encore que provisoire car 'environ 40 personnes n'ont toujours pas été retrouvées', a déclaré à CNN Brésil Michelle Cesar, responsable des pompiers de Sao Paulo.

En outre, quelque 970 personnes ont été évacuées et 747 se sont retrouvées sans abri, selon les autorités, qui ont déployé 500 secouristes, soldats et policiers pour participer aux recherches et venir en aide aux sinistrés. L'état d'urgence a été décrété dans cinq villes côtières où des glissements de terrain ont englouti les principaux réseaux routiers, rendant l'accès à la région difficile.

La cité balnéaire de Sao Sebastiao, très fréquentée par les habitants de la région pendant le carnaval célébré ce week-end au Brésil, a été l'une des plus touchées par la tempête. En 24 heures, 600 mm de pluie ont été enregistrés, soit deux fois plus que la moyenne mensuelle. Des volumes de précipitations 'exceptionnels' qui 'ont battu des records', a souligné le maire de la ville Felipe Augusto, décrivant une situation 'extrêmement critique'.

Alarmant

'Ce qui s'est passé est un phénomène naturel que nous n'avions pas vu depuis de nombreuses années', a déclaré à CNN Brésil Roberto Farina, porte-parole du département de la défense civile de Sao Paulo.

L'institut météorologique national a émis une alerte pour de nouvelles fortes pluies dans la région ce lundi.

Le Brésil, qui subit les effets du changement climatique, est en proie à des catastrophes naturelles à répétition, comme en février 2022 à Pétropolis dans l'Etat de Rio de Janeiro, où plus de 230 personnes sont mortes à la suite de fortes pluies.

/ATS