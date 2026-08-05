Londres: quatre hommes poignardés, une femme arrêtée

Quatre hommes ont été poignardés mercredi à la mi-journée dans le quartier de Covent Garden, au coeur de Londres. Une femme a été arrêtée, ont affirmé plusieurs médias britanniques.

Citant la police, la chaîne Sky News a annoncé que les forces de l'ordre avaient été appelées vers 12h30 (13h30 en Suisse) dans ce quartier touristique qui compte de nombreux théâtres. Les quatre blessés ont été pris en charge par les services de secours, a précisé un porte-parole du service londonien d'ambulances.

/ATS