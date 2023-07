Lionne en liberté recherchée dans la banlieue de Berlin

La police berlinoise a émis un avertissement dans la nuit de mercredi à jeudi indiquant qu'un grand prédateur, probablement une lionne, se trouvait en liberté dans la banlieue sud de Berlin.

Via les réseaux sociaux et des véhicules munis de haut-parleurs, il a été recommandé aux habitants de la zone de ne pas quitter leur domicile et de garder leurs animaux de compagnie à l'intérieur.

Les services de police et des pompiers ont affirmé jeudi matin via les réseaux sociaux que l'animal sauvage aperçu pendant la nuit était probablement une lionne.

Un témoin a informé la police de la présence du félin après l'avoir filmé dans des buissons depuis sa voiture. D'autres passants ont déclaré avoir enregistré des vidéos de l'animal en train d'attaquer un sanglier.

Des hélicoptères et des drones sont utilisés par la police pour retrouver la lionne. 'L'animal sauvage qui s'est échappé n'a pas encore été retrouvé! Nous vous prions de ne pas quitter vos domiciles', a écrit sur Twitter vers 07h30 la police du Brandebourg, le Land qui entoure Berlin.

Un porte-parole de la police du Brandebourg, Daniel Keip a indiqué à l'AFP que pour le moment, la provenance de l'animal 'n'est pas claire'. Interrogé plus tard sur la radio RBB, il a précisé qu''aucun parc animalier, zoo et cirque n'avait signalé une disparition'.

/ATS