Liechtenstein : le parlement va continuer d'élire le gouvernement

Les Liechtensteinois laissent l'élection de leur gouvernement au Parlement. L'initiative pour l'élection du gouvernement par le peuple a été rejetée avec 68% des électeurs dimanche.

Ainsi 4380 électeurs se sont prononcés en faveur de l'initiative populaire 'Implication du peuple dans la désignation du gouvernement', contre 9309 'non', a indiqué le gouvernement du Liechtenstein sur son site Internet dimanche. La participation s'est montée à 66,5%.

L'initiative populaire avait été lancée par le petit parti Démocrates pro Liechtenstein. Elle demandait que le chef du gouvernement et les quatre autres membres de l'Exécutif soient élus directement par la population et non plus par le Parlement comme c'est le cas actuellement.

Les droits du prince dans la 'monarchie héréditaire constitutionnelle sur une base démocratique et parlementaire' n'auraient pas été touchés en cas d'acceptation.

