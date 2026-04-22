Liban: une frappe israélienne sur la Békaa fait un mort

Une frappe israélienne a fait un mort mercredi dans l'ouest de la région de la Békaa (est du ...
Liban: une frappe israélienne sur la Békaa fait un mort

Une frappe israélienne a fait un mort mercredi dans l'ouest de la région de la Békaa (est du Liban), ont rapporté des médias d'Etat libanais, malgré la trêve en vigueur entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. Deux personnes ont aussi été blessées.

'Une personne a été tuée et deux autres blessées à la suite d'une attaque menée par un drone ennemi à l'aube, à la périphérie d'Al-Jabour, dans l'ouest de la Békaa', a rapporté l'Agence nationale d'information (Ani).

Le mouvement libanais Hezbollah a dit avoir mené une attaque mardi dans le nord d'Israël en riposte à ses violations 'flagrantes' du cessez-le-feu, la première revendication de ce type depuis son entrée en vigueur vendredi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Trump prolonge le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre

Trump prolonge le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre

Monde    Actualisé le 22.04.2026 - 06:59

En Guinée équatoriale, le pape appelle au « droit » et à la « justice »

En Guinée équatoriale, le pape appelle au « droit » et à la « justice »

Monde    Actualisé le 21.04.2026 - 20:50

Iran: Vance toujours à Washington, les pourparlers incertains

Iran: Vance toujours à Washington, les pourparlers incertains

Monde    Actualisé le 21.04.2026 - 21:22

Iran: Vance toujours à Washington, les pourparlers incertains

Iran: Vance toujours à Washington, les pourparlers incertains

Monde    Actualisé le 21.04.2026 - 23:41

Articles les plus lus