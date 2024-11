Liban: frappe israélienne sur un immeuble résidentiel à Beyrouth

Une frappe aérienne israélienne avec 'cinq missiles' a visé un immeuble résidentiel de huit étages au coeur de Beyrouth, le détruisant complètement, a indiqué samedi un média d'Etat, alors que la guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah entre dans son 3ème mois.

'La capitale Beyrouth s'est réveillée sur un massacre terrifiant, l'aviation israélienne ayant complètement détruit un immeuble résidentiel de huit étages à l'aide de cinq missiles, rue Maamoun, dans le quartier de Basta', a indiqué l'Agence nationale d'information Ani.

L'Ani a ajouté que les secouristes s'employaient à déblayer les décombres, faisant état d'un 'grand nombre de morts et de blessés'.

Des journalistes de l'AFP à travers Beyrouth et ses environs ont fait état d'au moins trois fortes explosions, suivis d'une odeur âcre, après une journée d'intenses bombardements visant la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah pro-iranien, en guerre ouverte contre Israël.

La frappe a endommagé plusieurs bâtiments à proximité et des ambulances ont afflué sur le site de l'immeuble ciblé, qui s'est transformé en un tas de décombres, dans ce quartier populaire et densément peuplé de Basta, selon les images d'AFPTV.

Beyrouth, régulièrement visée

Le centre de la capitale libanaise a été visé à plusieurs reprises ces derniers mois.

Dimanche dernier, le responsable média du Hezbollah et quatre autres membres de son équipe média avait été tué dans une frappe israélienne visant Ras el-Nabaa, un quartier proche de Basta et qui avait fait sept morts, selon le ministère de la Santé.

Un second bombardement israélien quelques heures plus tard sur le quartier commerçant de Mar Elias avait fait trois morts et 29 blessés, selon cette source.

Mi-octobre, plus d'une vingtaine de personnes avaient été tuées lorsqu'une frappe israélienne sur Basta et le quartier voisin de Noueiri avaient fait 22 morts.

Israël a lancé fin septembre une campagne massive de bombardements et une offensive terrestre au Liban contre le Hezbollah pro-iranien, qu'il dit vouloir neutraliser pour ramener chez eux ses habitants dans le nord du pays déplacés par plus d'un an d'échanges de tirs.

Depuis le début des violences en octobre 2023, plus de 3640 personnes ont été tuées, selon le ministère libanais de la Santé, pour la plupart depuis l'escalade fin septembre.

