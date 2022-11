Les enfants de djihadistes s'adaptent bien une fois rapatriés (HRW)

Les enfants de djihadistes s'adaptent en majorité bien une fois rapatriés. Ils se sociabilisent comme les jeunes de leur âge, indique lundi Human Rights Watch (HRW) dans un rapport intitulé 'Mon fils est juste un enfant comme les autres'.

L'ONG a interrogé des proches, parents d'accueil, assistants sociaux et enseignants d'une centaine d'enfants âgés de deux à 17 ans, tous revenus de zone irako-syrienne entre 2019 et 2022 et ce dans sept pays: Allemagne, France, Kazakhstan, Ouzbékistan, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.

Il en ressort que 89% des personnes interrogées estiment que l'enfant s'adapte 'très bien' ou 'assez bien', en dépit des mois passés sous le joug de l'organisation Etat islamique (EI) ou dans l''horreur' des camps de déplacés du nord-est syrien. Seules 4% de ces personnes indiquent que l'enfant est en difficulté.

Par ailleurs, 73% des personnes interrogées affirment que l'enfant se débrouille 'très bien' ou 'assez bien' en classe, malgré un piètre accès à l'éducation durant leur captivité.

Prise en charge variable

Depuis 2019, plus de 1500 enfants sont revenus, selon HRW. Le Danemark, la Russie ou les Etats-Unis entre autres ont fait revenir la plupart de leurs concitoyens, contrairement à d'autres pays, dont l'Australie, la France ou les Pays-Bas.

Les prises en charge varient d'un pays à l'autre. Alors qu'en Ouzbékistan, les enfants restent avec leur mère, en Belgique, en France et aux Pays-Bas par exemple, ils sont immédiatement séparés, la mère étant détenue ou inculpée pour des faits liées à l'EI.

En Suède par exemple, les enfants peuvent être placés en observation pendant trois mois dans un établissement d'accueil spécialisé pour la jeunesse avant d'être placés dans une famille élargie, une famille d'accueil ou une institution.

En Allemagne, les grands-parents ou autres membres de la famille élargie sont généralement en mesure d'assumer immédiatement la responsabilité de la prise en charge des enfants qui reviennent.

Séparation 'sans avertissement'

'Dans de nombreux cas, la séparation a lieu sans avertissement, sans possibilité pour la mère d'expliquer à l'enfant ce qui se passait', note HRW. Or, la séparation avec la mère 'ajoute un traumatisme' et devrait être évitée, plaide l'ONG, favorable à des 'alternatives non privatives de liberté'.

Les longs délais avant le placement dans la famille élargie peuvent par ailleurs 'saper la stabilité (de l'enfant, ndlr) à long terme', souligne l'ONG.

