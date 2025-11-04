Les émissions de gaz à effet de serre en hausse de 2,3% en 2024

Les émissions de gaz à effet de serre ont encore augmenté de 2,3% l'an dernier, tirées par ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Les émissions de gaz à effet de serre ont encore augmenté de 2,3% l'an dernier, tirées par une hausse en Inde, avec ses 1,46 milliard d'habitants, suivie par la Chine, la Russie et l'Indonésie. C'est ce qu'a annoncé l'ONU mardi.

Ces rejets dans l'atmosphère, qui ont atteint 57,7 milliards de tonnes d'équivalent CO2 l'an dernier, doivent pourtant baisser fortement pour respecter l'accord de Paris, rappelle le Programme des Nations Unies pour l'Environnement dans son rapport annuel publié juste avant la COP30 au Brésil.

Celles de l'Union européenne continuent toutefois à diminuer, à l'inverse de celles des Etats-Unis.

/ATS
 

