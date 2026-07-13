Les députés hongrois en faveur de l'éviction du président pro-Orban

Le parlement hongrois a adopté lundi un amendement constitutionnel visant notamment à mettre ...
Les députés hongrois en faveur de l'éviction du président pro-Orban

Les députés hongrois en faveur de l'éviction du président pro-Orban

Photo: KEYSTONE/DPA/SEBASTIAN KAHNERT

Le parlement hongrois a adopté lundi un amendement constitutionnel visant notamment à mettre fin au mandat du président Tamas Sulyok, qualifié de 'marionnette' de Viktor Orban par le Premier ministre Peter Magyar.

Avec ce vote, 'nous avons achevé la réforme constitutionnelle du régime Orban', s'est félicité M. Magyar à l'issue du vote.

Le dirigeant conservateur pro-européen, qui a remporté les élections législatives d'avril avec une majorité écrasante, a promis de démanteler 'brique par brique' le système mis en place par son prédécesseur, champion de l'idéologie illibérale. A commencer par le président qu'il a invité à démissionner à plusieurs reprises, sans succès.

L'amendement constitutionnel en 12 points a été adopté par 139 voix pour et 6 contre, lors d'un vote boycotté par le parti nationaliste Fidesz de M. Orban, qui dénonce une tentative d'instaurer 'un régime autocratique', un reproche qui lui a souvent été adressé par le passé.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Confédération participe à une initiative de l'UE pour Gaza

La Confédération participe à une initiative de l'UE pour Gaza

Monde    Actualisé le 13.07.2026 - 13:41

France: la forêt de Fontainebleau, près de Paris, en feu

France: la forêt de Fontainebleau, près de Paris, en feu

Monde    Actualisé le 13.07.2026 - 12:53

Une zone industrielle russe en feu après une frappe ukrainienne

Une zone industrielle russe en feu après une frappe ukrainienne

Monde    Actualisé le 13.07.2026 - 06:41

Canicule aux Etats-Unis: des records battus dans le nord et l'ouest

Canicule aux Etats-Unis: des records battus dans le nord et l'ouest

Monde    Actualisé le 13.07.2026 - 00:57

Articles les plus lus

Venezuela: le bilan du double séisme frôle les 4500 morts

Venezuela: le bilan du double séisme frôle les 4500 morts

Monde    Actualisé le 12.07.2026 - 23:33

Canicule aux Etats-Unis: des records battus dans le nord et l'ouest

Canicule aux Etats-Unis: des records battus dans le nord et l'ouest

Monde    Actualisé le 13.07.2026 - 00:57

Une zone industrielle russe en feu après une frappe ukrainienne

Une zone industrielle russe en feu après une frappe ukrainienne

Monde    Actualisé le 13.07.2026 - 06:41

France: la forêt de Fontainebleau, près de Paris, en feu

France: la forêt de Fontainebleau, près de Paris, en feu

Monde    Actualisé le 13.07.2026 - 12:53

La mousson au Bangladesh fait au moins 50 morts

La mousson au Bangladesh fait au moins 50 morts

Monde    Actualisé le 12.07.2026 - 18:45

Venezuela: le bilan du double séisme frôle les 4500 morts

Venezuela: le bilan du double séisme frôle les 4500 morts

Monde    Actualisé le 12.07.2026 - 23:33

Canicule aux Etats-Unis: des records battus dans le nord et l'ouest

Canicule aux Etats-Unis: des records battus dans le nord et l'ouest

Monde    Actualisé le 13.07.2026 - 00:57

Une zone industrielle russe en feu après une frappe ukrainienne

Une zone industrielle russe en feu après une frappe ukrainienne

Monde    Actualisé le 13.07.2026 - 06:41

Ukraine: Zelensky annonce un remaniement du gouvernement

Ukraine: Zelensky annonce un remaniement du gouvernement

Monde    Actualisé le 12.07.2026 - 15:03

Israël: les élections législatives se tiendront le 27 octobre

Israël: les élections législatives se tiendront le 27 octobre

Monde    Actualisé le 12.07.2026 - 18:17

La mousson au Bangladesh fait au moins 50 morts

La mousson au Bangladesh fait au moins 50 morts

Monde    Actualisé le 12.07.2026 - 18:45

Venezuela: le bilan du double séisme frôle les 4500 morts

Venezuela: le bilan du double séisme frôle les 4500 morts

Monde    Actualisé le 12.07.2026 - 23:33