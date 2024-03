Les députés espagnols votent une amnistie pour les indépendantistes catalans

Les députés espagnols ont voté jeudi une loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans condamnés ou poursuivis pour la tentative de sécession avortée de 2017 en Catalogne. Il s'agit d'une mesure clé pour le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

Négociée par le Parti socialiste de M. Sánchez avec les deux partis indépendantistes catalans, la mesure a été adoptée par 178 voix contre 172. Elle doit maintenant être soumise au Sénat, contrôlé par la droite, farouchement opposée à cette mesure et qui a promis de retarder le plus possible son examen.

