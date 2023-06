Les dépenses sur les armes nucléaires ont augmenté à 83 milliards

Les dépenses pour les armes nucléaires ont encore augmenté l'année dernière. Près de 83 milliards de dollars (75 milliards de francs), soit 3% en plus que l'année précédente, ont été injectés par les neuf Etats qui possèdent cet armement.

Chaque minute, près de 158'000 dollars sont investis dans la modernisation ou l'extension des stocks, affirme lundi dans un rapport publié à Genève la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN). La guerre en Ukraine et les menaces russes ont encore augmenté les tensions.

Par pays, les Etats-Unis ont dépensé un peu moins. Mais avec 43,7 milliards, ils rassemblent toujours plus de financement que les autres Etats combinés. La Chine suit avec 11,7 milliards, en augmentation de plus de 6%, devant la Russie à 9,6 milliards, environ 5,8% de plus sur un an.

Selon ICAN, Prix Nobel de la paix 2017, le montant investi l'année dernière aurait permis de vacciner deux milliards de personnes contre le coronavirus. Ou d'assister près d'1,3 milliard de personnes pendant un an avec de l'eau potable ou des dispositifs d'assainissement.

Les entreprises qui fabriquent les armes nucléaires ont obtenu de nouveaux contrats pour près de 16 milliards de dollars. Au total, des engagements pour près de 279 milliards, dont plusieurs vont jusqu'en 2040, ont été pris par les Etats nucléaires.

Tous ces acteurs ont dépensé des millions pour influencer gouvernements et populations sur la question de cet armement. Le montant de près de 83 milliards sur 12'500 armes nucléaires est 'consternant', estime une responsable du rapport. Pour autant, de plus en plus d'investisseurs ont désinvesti de ces entreprises, selon elle.

ICAN répète que, selon elle, seul le Traité d'interdiction des armes nucléaires peut améliorer la situation. Malgré la demande du Parlement, la Suisse n'est toujours pas Etat partie.

