Les démocrates tiennent la corde aux primaires en Californie

Les démocrates semblent bien partis mercredi pour conserver le contrôle de l'Etat de Californie ...
Les démocrates tiennent la corde aux primaires en Californie

Les démocrates tiennent la corde aux primaires en Californie

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES

Les démocrates semblent bien partis mercredi pour conserver le contrôle de l'Etat de Californie, appelés à voter simultanément pour les primaires dans l'élection du nouveau gouverneur et celle du maire de Los Angeles, deuxième plus grande ville des Etats-Unis.

Contrairement aux autres Etats américains, le 'Golden State' organise une primaire commune ouverte aux démocrates et aux républicains pour le poste de gouverneur.

Les deux personnalités en tête s'affronteront en novembre pour succéder au démocrate Gavin Newsom, bloqué par la limite des mandats. Critique infatigable de Donald Trump, il est considéré comme un des candidats possibles du parti à la présidentielle de 2028.

Selon les premiers dépouillements, le démocrate Xavier Becerra, ancien ministre de la Santé sous le président Joe Biden, se détache avec près de 29% des voix décomptées au milieu de la nuit. Un républicain soutenu par Donald Trump, Steve Hilton (23%), et un autre démocrate, Tom Steyer (22%), étaient au coude-à-coude pour l'autre strapontin peu après 11h00 suisses.

/ATS
 

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