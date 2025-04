Les demandes de proches de disparus soudanais au CICR explosent

Le nombre de demandes de proches de personnes portées disparues au Soudan auprès du CICR a explosé l'année dernière, augmentant de deux tiers. Jeudi à Genève, l'organisation a alerté sur une 'crise de protection', deux ans après le début du conflit.

L'année dernière, près de 7700 requêtes ont été reçues, selon un rapport publié par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Mais le nombre de personnes portées disparues est sans doute bien plus élevé, a affirmé à quelques journalistes le directeur régional Patrick Youssef.

En un an, les demandes de l'intérieur du Soudan ont progressé de plus d'un quart. Et celles de l'extérieur du pays ont presque doublé, de moins de 850 en 2023 à plus de 1650 l'année dernière. Des centaines de réunifications entre proches ont pu être menées, mais de nouvelles requêtes arrivent en permanence.

Le CICR demande aux acteurs qui seront réunis à Londres mardi prochain de peser sur les parties au conflit pour davantage 'd'humanité'. L'accès pour acheminer de l'aide reste difficile, dit l'organisation.

/ATS