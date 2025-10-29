Les Néerlandais aux urnes, test pour l'extrême droite en Europe

Les bureaux de vote ont ouvert tôt mercredi aux Pays-Bas pour des élections législatives anticipées, qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe.

Le scrutin s'annonce serré avec quatre partis de tous bords qui se tenaient dans un mouchoir de poche dans les derniers sondages, avec à leur tête le mouvement d'extrême droite de Geert Wilders (PVV), détracteur de l'immigration et de l'islam.

Mais trois autres formations ont comblé l'écart ces derniers jours et talonnent le Parti pour la liberté (PVV) de M. Wilders.

'Il est impossible de prédire pour l'instant qui pourrait remporter les élections, car quatre partis sont à égalité pour la première place', a indiqué à l'AFP Sarah de Lange, professeure de sciences politiques à l'Université de Leyde.

'De plus, plus de 50% des électeurs néerlandais sont encore indécis', a-t-elle ajouté.

Une chose est quasiment sûre: M. Wilders ne sera pas premier ministre, quel que soit le résultat.

/ATS