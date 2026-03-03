Les Etats-Unis ont suivi Israël pour attaquer l'Iran, dit Rubio

L'ordre d'attaquer l'Iran a été donné lorsqu'il est devenu évident qu'Israël prévoyait de frapper ...
Les Etats-Unis ont suivi Israël pour attaquer l'Iran, dit Rubio

Les Etats-Unis ont suivi Israël pour attaquer l'Iran, dit Rubio

Photo: KEYSTONE/AP/J. Scott Applewhite

L'ordre d'attaquer l'Iran a été donné lorsqu'il est devenu évident qu'Israël prévoyait de frapper en premier, a assuré lundi le chef de la diplomatie américaine. Il était nécessaire de paralyser la capacité de Téhéran à riposter contre l'armée américaine, selon lui.

Les propos du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, qui s'exprimait devant des journalistes au Congrès, offrent une autre version des faits qui ont déterminé le moment et l'ampleur du lancement de l'opération 'Fureur épique' contre l'Iran.

'Nous savions qu'Israël allait passer à l'action. Nous savions que cela précipiterait une attaque contre les forces américaines et nous savions que si nous ne les attaquions pas préventivement avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirions des pertes plus importantes', a affirmé M. Rubio.

'La menace imminente était que nous savions que si l'Iran était attaqué, et nous pensions qu'il le serait, il s'en prendrait immédiatement à nous et nous n'allions pas rester là à encaisser le coup avant de riposter', a-t-il ajouté.

Capacités balistiques visées

M. Rubio a encore insisté sur le fait que l'objectif de la guerre menée conjointement avec Israël était de 'détruire les capacités [iraniennes] en matière de missiles balistiques'.

Pour preuve, a-t-il fait valoir en parlant des Iraniens: 'Regardez ce qu'ils font maintenant. Ils attaquent des aéroports. Ils attaquent des hôtels. Ils n'attaquent pas seulement des installations militaires, mais des ambassades'. 'Et cela c'est un Iran affaibli malgré des années de sanctions' occidentales, a-t-il dit.

Marco Rubio a répété à profusion que les Etats-Unis 'aimeraient' voir le peuple iranien renverser son gouvernement, mais que cela n'était pas l'objectif de la guerre.

'Nous espérons que le peuple iranien pourra renverser ce gouvernement et bâtir un nouvel avenir pour ce pays. Nous aimerions beaucoup que cela soit possible, mais l'objectif de cette mission est la destruction de leurs capacités en matière de missiles balistiques et de leurs capacités navales', a-t-il affirmé.

Interrogé sur l'attaque d'une école en Iran, il a assuré que les Etats-Unis ne viseraient jamais 'délibérément' une école, tout en admettant ne pas en connaître les circonstances.

L'Iran a affirmé qu'un bombardement samedi avait fait 168 morts dans une école du sud du pays, mais ni les Etats-Unis ni Israël n'ont confirmé une telle attaque, que l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier, faute d'accès au terrain.

/ATS
 

Actualités suivantes

Epstein: auditions du couple Clinton par une commission diffusées

Epstein: auditions du couple Clinton par une commission diffusées

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 00:11

Première à l'ONU, Melania Trump préside un Conseil de sécurité

Première à l'ONU, Melania Trump préside un Conseil de sécurité

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 22:57

Huit pays d'Europe intéressés par la « dissuasion avancée » française

Huit pays d'Europe intéressés par la « dissuasion avancée » française

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 16:15

Massacre au Soudan du Sud: 169 tués dans le nord

Massacre au Soudan du Sud: 169 tués dans le nord

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 13:47

Articles les plus lus

Le procès de Tariq Ramadan pour viols s'est ouvert à Paris

Le procès de Tariq Ramadan pour viols s'est ouvert à Paris

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 11:01

Accord bilatéral signé par Guy Parmelin et Ursula von der Leyen

Accord bilatéral signé par Guy Parmelin et Ursula von der Leyen

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 12:27

Massacre au Soudan du Sud: 169 tués dans le nord

Massacre au Soudan du Sud: 169 tués dans le nord

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 13:47

Huit pays d'Europe intéressés par la « dissuasion avancée » française

Huit pays d'Europe intéressés par la « dissuasion avancée » française

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 16:15

Les inégalités salariales s'accentuent en Suisse

Les inégalités salariales s'accentuent en Suisse

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 07:03

Le procès de Tariq Ramadan pour viols s'est ouvert à Paris

Le procès de Tariq Ramadan pour viols s'est ouvert à Paris

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 11:01

Accord bilatéral signé par Guy Parmelin et Ursula von der Leyen

Accord bilatéral signé par Guy Parmelin et Ursula von der Leyen

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 12:27

Frappes massives contre l'Iran, le conflit se propage au Liban

Frappes massives contre l'Iran, le conflit se propage au Liban

Monde    Actualisé le 02.03.2026 - 21:40