Les Etats-Unis lancent une nouvelle salve de frappes en Iran

Les Etats-Unis ont lancé dans la nuit de mardi à mercredi une nouvelle salve de bombardements ...
Les Etats-Unis lancent une nouvelle salve de frappes en Iran

Les Etats-Unis lancent une nouvelle salve de frappes en Iran

Photo: KEYSTONE/EPA US NAVY/MC3 JOSH PETROSINO / HANDOUT

Les Etats-Unis ont lancé dans la nuit de mardi à mercredi une nouvelle salve de bombardements en Iran pour la '11e nuit consécutive', a annoncé l'armée américaine. Les frappes ont débuté à 01h00 (heure en Suisse).

Elles 'visent à continuer à affaiblir la capacité de l'Iran à menacer le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz', a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) sur le réseau social X.

Le président américain Donald Trump avait averti peu avant que les Etats-Unis n'en avaient 'pas fini du tout' avec l'Iran. Il avait menacé d'attaquer 'très bientôt' un complexe nucléaire souterrain secret dans la montagne Kolang, dans le centre du pays.

Le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya, lui avait répondu que l'Iran frapperait tous les intérêts américains et des alliés au Proche-Orient, si cette menace est mise à exécution.

/ATS
 

Actualités suivantes

Naufrage au Guyana: nouveau bilan provisoire de 53 morts

Naufrage au Guyana: nouveau bilan provisoire de 53 morts

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 02:10

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 00:37

Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 23:59

L'incendie du Var progresse à « une vitesse très importante »

L'incendie du Var progresse à « une vitesse très importante »

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 22:45

Articles les plus lus

Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 14:29

L'incendie du Var progresse à « une vitesse très importante »

L'incendie du Var progresse à « une vitesse très importante »

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 22:45

Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 23:59

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 00:37

France: record de surfaces brûlées à la mi-juillet

France: record de surfaces brûlées à la mi-juillet

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 12:57

Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 14:29

L'incendie du Var progresse à « une vitesse très importante »

L'incendie du Var progresse à « une vitesse très importante »

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 22:45

Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 23:59

Des feux historiquement bas en 2025 en Amazonie brésilienne

Des feux historiquement bas en 2025 en Amazonie brésilienne

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 06:33

La Chine a mené un exercice de tir réel dans les eaux du Japon

La Chine a mené un exercice de tir réel dans les eaux du Japon

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 06:47

France: record de surfaces brûlées à la mi-juillet

France: record de surfaces brûlées à la mi-juillet

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 12:57

Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 14:29