Les CFF souhaiteraient une liaison directe entre Zurich et Rome

Les CFF souhaiteraient, en plus des nouvelles liaisons avec l'Italie, une liaison directe entre Zurich et Rome. Selon Véronique Stephan, directrice du trafic voyageurs des CFF, le matériel roulant nécessaire n'existe pas, a-t-elle dit à Tamedia.

Les sillons sont déjà fortement utilisés aujourd'hui, explique la directrice du trafic voyageurs des CFF dans les titres alémaniques de Tamedia. On a tendance à oublier, dans le débat sur les liaisons ferroviaires supplémentaires avec l'étranger, qu'il manque de la place aussi bien en Italie qu'en Suisse. Le réseau ferroviaire est aussi à disposition des trains régionaux et des trains de marchandises. Et si l'on veut plus de capacité, quelqu'un doit se mettre en retrait.

Véronique Stephan voit aussi un potentiel dans une liaison directe entre Genève et Lyon, mais cela dépend de l'intérêt de la France. Les partenaires à l'étranger connaissent leurs marchés, une liaison internationale doit être économiquement rentable, a-t-elle ajouté.

Les CFF et Trenitalia proposeront à partir de 2026 des trains directs de Zurich à Florence et Livourne et inversement. Les deux entreprises ferroviaires ont également présenté vendredi à la presse un nouveau train Eurocity qui circulera entre les deux pays.

Une liaison supplémentaire sera introduite à partir de 2026 entre Zurich, Milan et Venise. L'an dernier, les CFF et Trenitalia ont transporté entre les deux pays environ 500'000 voyageurs de plus qu'en 2019, avant la pandémie. Au total 2,4 millions de personnes au total ont voyagé en train entre la Suisse et l'Italie en 2023.

/ATS