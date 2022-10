Les Balkans doivent adapter leur politique de visas

Le nombre important de migrants qui entrent dans l'espace Schengen via les Balkans inquiète. Avant la rencontre des ministres de l'intérieur de l'UE, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter demande que les Etats balkaniques adaptent leur politique de visas.

Les Indiens, les Bengalis ou les Tunisiens n'ont pas besoin de visa pour entrer en Serbie. Nombreux sont ceux qui rejoignent l'UE grâce à des passeurs. Une harmonisation des règles aidera certainement, a dit la ministre de justice et police vendredi à Luxembourg.

Et de préciser que 80% des demandes d'asile déposées en Autriche sont des migrants qui arrivent depuis la Serbie. De plus en plus de demandeurs d'asile syriens ou afghans arrivent en Europe de l'Ouest depuis la Turquie ou la Grèce qui ne les a pas retenus, a-t-elle ajouté.

/ATS