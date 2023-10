Le typhon Koinu provoque des vents d'une force « record » à Taïwan

Taïwan a enregistré des vents d'une force record provoqués par le typhon Koinu, ont indiqué jeudi les services météorologiques centraux du territoire. Des rafales d'un maximum de 95,2 mètres par seconde ont été mesurées sur l'île des Orchidées.

Cela correspond à des vents soufflants à 347,72 km/h. C'est 'un nouveau record pour Taïwan', ont précisé les services météorologiques.

Les autorités taïwanaises avaient annulé mercredi plus de 100 vols internationaux et intérieurs et avaient fermé des écoles dans certaines parties du sud de l'île, avant l'arrivée prévue du typhon Koinu, le deuxième à frapper le territoire en un mois.

Plus de 200 personnes avaient également été évacuées par crainte de glissements de terrain dans le sud de l'île. Le typhon devait initialement toucher le sud de l'île de Taïwan, mais un prévisionniste des services météorologiques a précisé jeudi que cette trajectoire était à présent 'incertaine'.

Taïwan connaît de fréquentes tempêtes tropicales de mai à novembre, mais le typhon Haikui, au début septembre, a été le premier à frapper l'île en quatre ans, provoquant des pluies torrentielles, des vents violents et forçant près de 8000 personnes à évacuer leur domicile.

Après la région de Taïwan, le typhon devrait se diriger vers la côte orientale de la province chinoise de Guangdong, selon l'observatoire météorologique de Hong Kong.

