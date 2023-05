Le président iranien dit à Assad que Damas a remporté la « victoire »

Le président iranien Ebrahim Raïssi a rencontré mercredi son homologue syrien Bachar al-Assad à Damas. Il l'a félicité pour avoir 'remporté la victoire' dans la guerre qui déchire le pays depuis douze ans.

'Le gouvernement et le peuple syriens ont traversé de grandes difficultés, et aujourd'hui nous pouvons dire que vous avez surmonté tous ces problèmes et remporté la victoire malgré les menaces et les sanctions qui vous ont été imposées', a déclaré M. Raïssi au premier jour de sa visite en Syrie, selon un communiqué publié par la présidence syrienne et l'agence iranienne IRNA.

Téhéran est l'un des principaux alliés du régime de Damas.

/ATS