Le président du Venezuela veut une restructuration du gouvernement

Le chef de l'Etat vénézuélien Nicolas Maduro veut restructurer son cabinet afin de protéger le pays de toutes menaces extérieures. Tous les postes de ministres sont à l'étude, a annoncé dimanche sa vice-présidente Delcy Rodríguez sur Twitter.

Nicolas Maduro n'a pour l'heure pas fait de commentaire public. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le président a changé de cabinet à plusieurs reprises et a promu notamment des militaires à la tête des ministères du pétrole et de l'intérieur.

Le Venezuela est secoué depuis la fin du mois de janvier par une grave crise politique. Deux hommes se battent pour le pouvoir: Nicolas Maduro et l'opposant Juan Guaido autoproclamé président par intérim du pays. Le premier est soutenu par la Russie et la Chine, le second par les Etats-Unis et une cinquantaine d'autres pays.

/ATS