Le plan d'Israël accélérera la « dépossession des Palestiniens »

Mahmoud Abbas a réclamé mercredi une 'réaction résolue' des USA et de la communauté internationale après l'aval donné par Israël à des mesures visant à renforcer son contrôle sur la Cisjordanie. Berlin a fustigé 'une étape supplémentaire vers une annexion de facto'.

Les projets d'Israël visant à renforcer son contrôle sur la Cisjordanie occupée, qui ouvrent la voie à une nouvelle expansion des colonies, constituent une étape vers le renforcement d'une annexion illégale, a déploré le haut responsable des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk.

'Si ces décisions sont mises en oeuvre, elles accéléreront sans aucun doute la dépossession des Palestiniens et leur transfert forcé, et entraîneront la création M. Türk.

'C'est un nouveau pas des autorités israéliennes pour rendre impossible un Etat palestinien viable, en violation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination', a-t-il dénoncé.

Argent destiné aux Palestiniens gelé

Lors d'une visite à Oslo, le président palestinien Abbas a lui dit avoir discuté avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre de la décision du pays occupant ainsi que des violences de colons israéliens et du gel par Israël de '4 milliards de dollars' destinés au peuple palestinien.

'Ces violations graves exigent une réponse résolue de la part de l'administration américaine et de la communauté internationale car elles entravent les efforts du président Trump et constituent une violation du droit international', a-t-il dit lors d'un point de presse.

L'aval donné par le cabinet de sécurité israélien à des mesures visant à renforcer le contrôle d'Israël sur la Cisjordanie constitue 'une étape supplémentaire vers une annexion de facto', a dénoncé de son côté le ministère allemand des Affaires étrangères.

'Israël demeure puissance occupante en Cisjordanie, et en tant que puissance occupante, il est contraire au droit international d'y construire des colonies', a rappelé lors d'un point presse un porte-parole du ministère, alors que les nouvelles mesures rendent plus faciles les achats de terres pour les colons israéliens.

La France s'en prend à l'ONU

La France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU a de son côté réclamé la démission de la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens Francesca Albanese, après des 'propos outranciers et coupables' tenus lors d'une conférence samedi, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie française.

Selon Jean-Noël Barrot, 'la France condamne sans aucune réserve les propos outranciers et coupables de Mme Francesca Albanese qui visent, non pas le gouvernement israélien dont il est permis de critiquer la politique, mais Israël en tant que peuple et en tant que nation, ce qui est absolument inacceptable'.

Israël 'armé et excusé'

Intervenant en visioconférence samedi lors d'un forum organisé à Doha par la chaîne Al Jazeera, Mme Albanese a évoqué un 'ennemi commun' qui a permis, selon elle, un génocide à Gaza.

'Le fait qu'au lieu d'arrêter Israël, la plupart des pays du monde l'aient armé, lui aient fourni des excuses politiques, un parapluie politique ainsi qu'un soutien économique et financier, est un défi', a-t-elle affirmé.

'Nous qui ne contrôlons pas de vastes capitaux financiers ni les algorithmes ni les armes, constatons désormais qu'en tant qu'humanité, nous avons un ennemi commun', a-t-elle ajouté.

Dans un tweet lundi, Mme Albanese s'est défendue face aux critiques en précisant que 'l'ennemi commun de l'humanité est LE SYSTEME qui a permis le génocide en Palestine'.

