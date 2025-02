Le pape, hospitalisé pour une pneumonie, respire sans assistance

Le pape François, dont l'hospitalisation à 88 ans suscite l'inquiétude, est atteint d'une pneumonie touchant les deux poumons. Mais il respire sans assistance, peut se lever et a un coeur qui 'résiste très bien', a indiqué mercredi une source vaticane.

Le pontife, hospitalisé depuis vendredi à l'hôpital Gemelli de Rome, a passé mardi un scanner thoracique qui a révélé une pneumonie sur les deux poumons et continue d'afficher un tableau clinique 'complexe' nécessitant 'un traitement médicamenteux supplémentaire', selon son dernier bulletin de santé.

Le jésuite argentin, qui souffre d'une fragilité respiratoire et à qui on a retiré le lobe supérieur du poumon droit dans sa jeunesse, a contracté une 'infection polymicrobienne, dans un contexte de bronchectasies et de bronchite asthmatique'.

Mercredi, il a reçu la visite de la Première ministre italienne Giorgia Meloni qui l'a trouvé 'alerte' et 'réactif' et a affirmé avoir même 'plaisanté' avec lui.

Inquiétudes

L'annonce mardi soir de cette pneumonie - une infection du tissu pulmonaire, potentiellement mortelle - a toutefois ravivé l'inquiétude autour du chef de l'Eglise catholique, dont la santé déclinante est très éprouvée par un agenda surchargé.

Les préoccupations sont renforcées par la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, notamment sur X, rapportant la mort du pape en plusieurs langues.

Mercredi matin, le Vatican s'est voulu rassurant sur l'état de santé de François. Le pape a 'passé une nuit paisible, s'est réveillé et a pris son petit déjeuner', a affirmé aux journalistes le porte-parole du Saint-Siège, Matteo Bruni.

Selon une source vaticane, le pape peut se lever et s'asseoir dans un fauteuil. Il respire seul mais il n'est pas exclu qu'il reçoive, par intermittence, une assistance en oxygène.

Toutefois cette maladie représente 'certainement une situation difficile' pour le pape, estime Andrea Ungar, professeur de Gériatrie à l'université de Florence, interrogé par l'AFP.

L'infection 'est passée d'un poumon à l'autre par les bronches (...) et peut causer une insuffisance respiratoire', observe cet expert, qui souligne l'importance pour le pape de continuer à rester 'actif'.

'Situation délicate'

Toutes les activités publiques du pape ont été annulées jusqu'à ce week-end, y compris celles liées au Jubilé de l'Eglise catholique, 'Année sainte' célébrée une fois tous les 25 ans.

Si aucune information officielle n'a été donnée sur sa durée, cette nouvelle hospitalisation, la quatrième en moins de quatre ans, pourrait durer de deux à trois semaines, selon le théologien jésuite Antonio Spadaro, proche du pape.

'Il est clair que la situation est délicate, mais je n'ai perçu aucune forme d'alarmisme', a-t-il déclaré au quotidien italien Il Corriere della Sera. Le pape 'a une énergie vitale extraordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller, ce n'est pas un homme résigné.'

Le cardinal Baldassare Reina, adjoint du pape pour son évêché de Rome, a appelé toutes les paroisses de la Ville éternelle à prier pour sa guérison.

Devant l'hôpital Gemelli, des fidèles ont allumé des bougies à l'effigie du pape en signe de soutien.

'C'est une personne extraordinaire qui a su tenir le cap à un moment où l'Église catholique était et est peut-être encore en difficulté', a confié à l'AFPTV Rosa Maria, qui souhaite que le pape 'revienne parmi nous'. 'Nous avons besoin de lui', insiste-t-elle.

'Je lui souhaite de se rétablir le plus vite possible parce que c'est l'année du Jubilé et il a tellement à faire pour les jeunes, pour tout le monde, c'est très triste', a renchéri Annamaria Santoro, une Italienne dont le fils est aussi hospitalisé.

Un rythme effréné

Malgré des alertes de santé à répétition ces dernières années - problèmes de hanche, douleurs au genou qui l'obligent à se déplacer en fauteuil roulant, opérations, infections respiratoires - Jorge Bergoglio, connu pour sa force de caractère, a maintenu un rythme effréné, au grand dam de ses médecins qui ne cessent de lui répéter de ralentir la cadence.

Avant son hospitalisation, l'évêque de Rome était apparu affaibli, le visage gonflé, la voix essoufflée, et avait à plusieurs reprises délégué la lecture de ses discours à ses assistants.

En 2023, il avait déjà été hospitalisé trois jours pour une bronchite.

Depuis son élection en 2013, le pape a toujours laissé ouverte la possibilité de renoncer à sa charge si sa santé l'empêchait d'exercer ses fonctions, à l'image de son prédécesseur Benoît XVI.

Mais dans un livre publié en 2024, François assurait que la démission était une 'possibilité lointaine' qui ne se justifierait qu'en cas d''empêchement physique grave'.

/ATS