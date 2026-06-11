Le ministre britannique de la Défense John Healey démissionne

Le ministre britannique de la Défense John Healey a annoncé jeudi sa démission. Il a exprimé ...
Le ministre britannique de la Défense John Healey démissionne

Le ministre britannique de la Défense John Healey démissionne

Photo: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali

Le ministre britannique de la Défense John Healey a annoncé jeudi sa démission. Il a exprimé son désaccord avec le Premier ministre Keir Starmer à propos d'un plan d'investissement à long terme dans la défense qui doit être publié bientôt.

'Vous n'avez pas été en mesure, et le Trésor (ministère des Finances) n'a pas voulu, mobiliser les ressources dont la nation a besoin pour défendre le pays en cette période de menaces croissantes', écrit-il dans sa lettre de démission adressée à Keir Starmer, publiée sur X.

/ATS
 

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