Le lancement de la fusée Vega annulé au dernier moment

La 23e mission de la fusée légère Vega, qui devait emporter vendredi soir douze satellites à son bord, a été annulée à quelques secondes de son lancement au centre spatial guyanais, à Kourou. Le tir a été reporté sine die.

A 22h36 (03h36 samedi en Suisse), au moment de l'annonce de la chronologie finale, le tir a été avorté suite à 'un élément de l'ensemble de lancement qui n'était pas prêt', a précisé Arianespace.

Ce troisième et dernier lancement européen de l'année 2023 devait placer en orbite basse deux satellites d'observation de la Terre et dix autres petits satellites, pour un poids total de 1,2 tonne de charge utile.

Deux autres lancements de Vega

Les deux passagers principaux de cette mission, Theos-2, satellite optique d'observation à haute résolution, et Formosat-7R/Triton, satellite scientifique doté d'un système de collecte des signaux rebondissant à la surface de la mer pour prévenir les typhons, doivent être lancés respectivement pour le compte de l'agence thaïlandaise de développement de la géo-informatique et des technologies spatiales et l'agence spatiale taïwanaise (TASA).

Avec ce lancement avorté, il reste aux Européens à tirer deux fusées Vega, une version antérieure à la fusée italienne Vega-C, clouée au sol depuis l'échec de son premier vol commercial en décembre.

Sur les six premiers mois de l'année, Arianespace a lancé pour le compte de l'agence spatiale européenne (ESA) une unique fusée Ariane 5 (la dernière, au début juillet), quand l'agence américaine privée SpaceX a effectué 43 lancements de sa Falcon 9 - soit près de deux par semaine - et la CASC chinoise 18.

