Le gouvernement colombien et les FARC veulent un cessez-le-feu

Le gouvernement colombien et la principale faction de la dissidence des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont convenu de reprendre un cessez-le-feu bilatéral, suspendu en mai, ont annoncé les parties, sur le point d'entamer des pourparlers de paix.

La trêve, dont la date de début n'a pas été précisée, 'visera à réduire la confrontation et la violence', ont précisé samedi dans un communiqué les émissaires du président Gustavo Petro et de 'Ivan Mordisco', chef de l'état-major central des FARC (EMC), composé de rebelles ayant refusé de signer l'accord de paix historique de 2016 entre le gouvernement et la guérilla marxiste.

/ATS