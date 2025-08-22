Le chef du renseignement militaire américain renvoyé

Un haut responsable a annoncé vendredi le renvoi du chef du renseignement militaire aux Etats-Unis, qui fait suite au limogeage de plusieurs hauts gradés ces derniers mois. Il n'a pas avancé de raison pour ce limogeage du lieutenant-général Jeffrey Kruse.

Mais son renvoi arrive peu après que ses services ont estimé que les frappes américaines menées en Iran en juin avaient retardé de plusieurs années le programme nucléaire de Téhéran.

Ce rapport, dont la presse s'est fait l'écho, diffère sensiblement des affirmations du président américain Donald Trump, qui martèle que les attaques en question ont totalement détruit les sites nucléaires visés. Cette divergence aurait suscité la colère du dirigeant républicain.

Jeffrey Kruse 'n'assumera plus les fonctions de directeur de la DIA' (Defense Intelligence Agency), a indiqué le haut responsable militaire, sous couvert d'anonymat. Il occupait le poste depuis le début de l'année 2024.

Depuis son retour au pouvoir, le dirigeant républicain a présidé au renvoi de multiples hauts responsables du Pentagone, à commencer par le chef d'état-major des armées, Charles Brown.

Le ministre de la défense Pete Hegseth, un fidèle de Donald Trump, défend le droit du président à choisir les dirigeants de l'armée comme il l'entend, mais des élus démocrates se sont inquiétés d'une possible politisation de cette dernière.

/ATS