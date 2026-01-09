Le Venezuela n'est pas « subordonné » à Washington, dit sa présidente

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a affirmé jeudi que son pays n'est ni 'subordonné ni soumis' aux Etats-Unis. Elle a évoqué la 'loyauté envers le président Nicolás Maduro, qui a été enlevé' par les Etats-Unis le 3 janvier.

'Ici, personne ne s'est rendu. Ici, il y a eu des combats [...] des combats pour cette patrie', a-t-elle rappelé lors d'une cérémonie en hommage aux morts, en présence notamment du ministre cubain des affaires étrangères Bruno Rodriguez.

L'opération américaine a fait au moins 100 morts selon le ministre vénézuélien de l'intérieur Diosdado Cabello. Dans ce décompte figurent au moins un milicien, 23 militaires vénézuéliens et 32 soldats cubains.

'Nous sommes loyaux envers la première combattante, la députée Cilia Flores, et nous nous sommes engagés à ne pas nous reposer avant de les voir libres, de retour chez eux et de retour dans leur patrie', a encore promis Mme Rodriguez.

'Ils nous donnent tout'

Le président américain Donald Trump a indiqué peu avant: 'Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse'. Il a ensuite précisé: 'Seul l'avenir nous dira' combien de temps Washington entend garder une tutelle sur Caracas.

Interrogé pour savoir si la situation durerait trois mois, six mois, un an ou plus, il a répondu: 'Je dirais beaucoup plus longtemps'.

Donald Trump a de nouveau mis en avant la coopération des autorités vénézuéliennes depuis la capture de Nicolás Maduro: 'Ils nous donnent tout ce que nous jugeons nécessaire'. 'Ils nous traitent avec beaucoup de respect [...] Nous nous entendons très bien avec l'administration qui est en place maintenant', a-t-il ajouté.

Jeudi, les autorités, sous pression américaine, ont annoncé qu'elles allaient procéder à la libération de 'nombreux' prisonniers.

/ATS