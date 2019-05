Le Venezuela demande des médicaments au CICR

Le Venezuela a demandé au Comité international de la Croix-Rouge de lui acheminer plusieurs types de médicaments et de matériel médical. Son ministre de la santé a dit mercredi à Genève avoir rencontré la veille le directeur des opérations Dominik Stillhart.

Le CICR cherche un moyen d''augmenter' son dispositif au Venezuela, a affirmé devant les correspondants accrédités à l'ONU Carlos Alvarado en marge de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS). Selon lui, les sanctions américaines ont abouti au gel de plusieurs milliards de francs, dont plusieurs centaines de millions sont prévus pour l'achat de médicament et de matériel médical.

Parmi ces difficultés, le pays pourrait manquer de vaccin contre les rotavirus d'ici quatre mois. Autre problème, un durcissement des sanctions contre Cuba, qui l'alimente avec la Russie et la Chine en médicaments, pourrait aussi affecter la situation. Pour autant, M. Alvarado affirme que 'tous les hôpitaux fonctionnent', certes 'pas à 100% de leurs capacités'.

Le CICR et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) avaient acheminé récemment plus de 20 tonnes d'assistance au Venezuela. Un peu moins que l'aide apportée par la Russie. Moscou souhaite investir dans des entreprises pharmaceutiques vénézuéliennes, a expliqué M. Alvarado. En raison des sanctions, la moitié d'entre elles ont cessé leurs activités.

Le gouvernement de Nicolas Maduro encadre tous les efforts humanitaires. Pour éviter toute 'politisation', les acteurs internationaux sont accompagnés par un dispositif national, a aussi expliqué le ministre.

/ATS