Le Venezuela demande à Trump la levée « du blocus et des sanctions »

Photo: KEYSTONE/EPA/Ronald Pena R

La présidente par intérim du Venezuela a demandé à son homologue américain Donald Trump de lever 'le blocus et les sanctions' visant le pays sud-américain, moins de deux moins après la capture du président Nicolas Maduro lors d'une opération militaire américaine.

'Que le blocus et les sanctions contre le Venezuela cessent', a déclaré Delcy Rodriguez dans un discours diffusé par la télévision publique. 'Président Trump, en tant qu'amis, en tant que partenaires, nous ouvrons un nouveau programme de coopération avec les Etats-Unis', a-t-elle ajouté.

