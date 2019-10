Le Typhon Hagibis a fait au moins 11 morts au Japon

Le puissant typhon Hagibis a traversé l'est et le centre du Japon dans la nuit de samedi à dimanche. Au moins une dizaine de personnes ont perdu la vie. Un cargo de deux tonnes a coulé dans la baie de Tokyo, faisant aussi un mort et sept disparus.

Chargé de pluies d'une intensité qualifiée de 'sans précédent' par les météorologues nippons, Hagibis a provoqué inondations et glissements de terrain meurtriers. Il aurait tué onze personnes selon des responsables officiels japonais cités par l'AFP. L'agence de presse japonaise Kyodo évoque elle un bilan de neuf morts, se basant sur le décompte des secouristes et autres autorités. 14 personnes seraient en outre portées disparues.

Un navire de marchandises battant pavillon panaméen a aussi coulé dans la baie de Tokyo, faisant un mort et sept disparus dans la tragédie. Quatre autres membres d'équipage, en comptant 12, ont pu être secourus alors que le cargo de près de deux tonnes avait jeté l'ancre dans la baie pour se prémunir contre les intempéries violentes.

La ville de Nagano au centre du Japon a été la plus touchée par les intempéries alors que les rives de la rivière Chikuma se sont effondrées, créant une inondation massive dans des zones résidentielles. Les autorités évoquent une montée des eaux jusqu'à 5 mètres de haut.

Coulées de boue et alertes

Une trentaine de coulées de boue ont aussi été répertoriées dans le pays. Plus de six millions de personnes ont été évacuées sur l'île principale de Honshu. Le service ferroviaire a suspendu la plupart de ses services. Des aéroports ont aussi été fermés samedi soir et dimanche matin.

Dans une douzaine de préfectures, et à Tokyo, les autorités météorologiques japonaises ont émis les avertissements les plus élevés sur une échelle de 1 à 5. Les ordres d'évacuation ont été levés dimanche matin dans la capitale.

/ATS