Le Royaume-Uni prolonge d'au moins trois semaines le confinement

Le gouvernement britannique a prolongé jeudi d'au moins trois semaines le confinement instauré le 23 mars pour freiner la propagation du coronavirus, qui a tué près de 14'000 personnes au Royaume-Uni, mais reste avare de détails sur sa stratégie de sortie.

Malgré la pression de l'opposition et la situation économique dramatique, l'équipe dirigeante, privée de son chef Boris Johnson en convalescence, colle à son message : il faut maintenir le dispositif en place tant que le pic de la pandémie n'aura pas été franchi, avant de passer à son assouplissement, tel qu'il se dessine dans le reste de l'Europe.

'Le gouvernement a décidé que les mesures actuelles doivent rester en place au moins pour les trois semaines qui viennent', a déclaré au cours d'une conférence de presse le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, qui supplée Boris Johnson.

M. Raab, a souligné l'importance de ne pas risquer un deuxième pic qui submergerait le service public de santé, le NHS, et viendrait anéantir le bénéfice des sacrifices jusqu'à présent consentis.

'La lumière au bout du tunnel'

'Le message' est que 'la lumière est au bout du tunnel et que nous faisons de progrès', a-t-il assuré. Mais il a averti qu'il serait 'irresponsable' de se prononcer sur un calendrier de sortie de confinement, évoquant simplement la possibilité d'un 'assouplissement' du dispositif dans certaines zones et d'un 'renforcement' dans d'autres.

Selon le quotidien The Guardian, les décisions sur l'après-confinement sont retardées par l'absence de Boris Johnson, atteint du Covid-19, en repos après une semaine d'hospitalisation.

Le Royaume-Uni est un des pays en Europe les plus touchés par le Covid-19. Le nombre des morts y est reparti à la hausse avec 861 cas mortels supplémentaires enregistrés jeudi dans les hôpitaux, portant le bilan total des décès à 13'729. S'y ajoutent ceux dans les maisons de retraite, qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres communiqués quotidiennement et qui laissent augurer un nombre de morts bien plus élevé.

Le cap de 100'000 cas de contamination enregistrés a été franchi jeudi, sur près de 418'000 tests effectués. Critiqué pour la faiblesse du dépistage, le gouvernement a promis d'atteindre les 100'000 tests par jour d'ici à la fin du mois mais on reste très loin de cet objectif.

Les soignants paient un lourd tribut. Parmi les personnes tuées par le coronavirus se trouvent 27 employés du service public de santé, selon le ministre de la Santé Matt Hancock : un de ces cas les plus tragiques est celui d'une infirmière de 28 ans, enceinte. Son bébé a en revanche survécu.

L'ancien combattant et son déambulateur

Afin que puissent se poursuivre les travaux parlementaires après la trêve de Pâques, qui court jusqu'au 21 avril, la Chambre des Communes se réunira à la rentrée en utilisant pour la première fois un système de vidéo-conférence.

En vertu d'un plan approuvé jeudi, 120 députés pourront poser leurs questions en utilisant l'application Zoom, tandis que 50 autres seront autoriser à siéger physiquement à Westminster, en respectant scrupuleusement les règles de distanciation sociale.

Dans ce contexte pesant, une histoire a remonté le moral des Britanniques : celle de Tom Moore, un ancien combattant de 99 ans devenu un héros national après avoir collecté en quelques jours plus de 13 millions de livres (près de 15 millions d'euros) au profit du service public de santé, en accomplissant 100 tours de son jardin, avec son déambulateur.

Un effort 'héroïque' qui a 'saisi le coeur de la nation', a commenté le porte-parole du Premier ministre. Et que Boris Johnson cherchera à saluer d'une manière ou d'une autre, tandis que les appels à lui décerner une médaille se multiplient.

/ATS