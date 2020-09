Le Premier ministre Jean Castex appelle à « la responsabilité »

'On ne joue pas avec une épidémie', a mis en garde le Premier ministre Jean Castex jeudi sur France 2, en appelant à 'la responsabilité', qui est 'nécessairement collective', face au virus Covid-19. Il fait face à une fronde d'élus locaux à Marseille.

'Il faut que l'opinion soit très attentive. Si nous n'agissons pas, on pourrait se trouver dans une situation proche de celle du printemps. Ca pourrait pouvoir dire reconfinement', a-t-il averti au lendemain de l'annonce de nouvelles restrictions.

Jean Castex a justifié ces mesures en affirmant que la situation était 'très préoccupante dans toute la France' mais 'surtout grave dans les grandes agglomérations'.

A Marseille, c'est 'une course contre la montre' et c'est pour cela que 'nous avons décidé de prendre des mesures plus fortes', a-t-il ajouté au début de l'émission 'Vous avez la parole', sa première grande émission politique depuis sa nomination début juillet.

Il a expliqué que l'objectif du gouvernement était 'simple': 'éviter la saturation de nos établissements hospitaliers', en particulier les services de réanimation.

Interrogé sur un éventuel reconfinement des Ehpad, il a répondu: 'Non. On ne reconfine pas les Ehpad', 'il faut tout faire pour éviter ça'.

La France a enregistré 16'096 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon les données publiées jeudi soir par Santé publique France.

'Je ne vous en veux pas'

'Je ne vous en veux pas', a assuré Jean Castex à une restauratrice de Marseille. Celle-ci a critiqué à l'écran la décision prise mercredi de fermer dès samedi à Aix-Marseille et en Guadeloupe des bars, des restaurants et des établissements recevant du public, à l'exception de ceux ayant un protocole sanitaire strict comme les théâtres, musées et cinémas.

'La mesure c'est pour 15 jours, et nous espérons que nous pourrons rouvrir dans 15 jours', a dit Jean Castex à la restauratrice. 'Nous allons indemniser la perte du chiffre d'affaires que vous allez subir', lui a-t-il assuré, car 'il n'est pas question que vous subissiez les conséquences de ces conditions sanitaires.

Hausse du budget de la Justice

Jean Castex a par ailleurs annoncé que le budget de la Justice allait être augmenté de 8% en 2021, du 'jamais vu' depuis plus de 30 ans selon lui, avec l'embauche de '900 personnes tout de suite'.

'On a besoin d'une police efficace. Mais il me semble que de la qualité de la célérité de la réponse pénale dépend une grande partie de la solution' face à 'la progression de la violence', a précisé le chef du gouvernement.

/ATS