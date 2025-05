Le Hamas se dit prêt à libérer 10 otages vivants

Le Hamas a annoncé samedi soir avoir remis aux médiateurs sa réponse à la proposition américaine de trêve dans la bande de Gaza. Le mouvement n'a pas indiqué explicitement s'il l'avait acceptée.

Le Hamas a néanmoins indiqué être prêt à libérer 10 otages vivants et 18 morts, tous enlevés lors de l'attaque sans précédent du 7-Octobre en Israël, comme le stipule la proposition de l'émissaire américain Steve Witkoff.

'Le Mouvement de résistance islamique (Hamas) a soumis aujourd'hui sa réponse à la dernière proposition de l'émissaire américain, Steve Witkoff, aux parties médiatrices', a indiqué le Hamas dans un communiqué.

'Dans le cadre de cet accord, dix prisonniers vivants de l'occupation (Israël, ndlr) retenus par la résistance seront libérés, en plus de la restitution de 18 corps, en échange d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens' détenus par Israël, a-t-il ajouté.

'Cette proposition vise à obtenir un cessez-le-feu permanent, un retrait complet de la bande de Gaza et à garantir l'acheminement de l'aide à notre peuple et à nos familles dans la bande de Gaza', a-t-il aussi dit dans le communiqué.

Le flou d'Israël

Les Etats-Unis avaient indiqué plus tôt dans la semaine avoir reçu l'assentiment d'Israël à la proposition de l'émissaire américain, sans publier l'intégralité du texte.

Vendredi, Israël a sommé le Hamas d'accepter la proposition américaine de trêve et de libération des otages sous peine d''être anéanti', selon le mots du ministre de la Défense, Israël Katz. Mais Israël n'a jusqu'ici pas indiqué non plus explicitement s'il avait accepté la proposition américaine.

Israël fait face à une pression internationale croissante concernant la guerre dans la bande de Gaza et la situation humanitaire dans le territoire palestinien, où un blocus de plus de deux mois, partiellement assoupli la semaine dernière, a entraîné de graves pénuries de nourriture, de médicaments et d'autres biens de première nécessité.

/ATS