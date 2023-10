Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit lundi à minuit

Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir lundi à minuit (heure suisse) pour se prononcer sur le conflit entre Israël et le Hamas, ont confirmé les Nations unies. Des sources diplomatiques parlent de deux projets de résolutions concurrents.

La Russie a fait circuler vendredi aux Etats membres du Conseil un projet de résolution qui sera soumis au vote et qui appelle à un 'cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté' et à un accès humanitaire 'sans entrave' à la bande de Gaza en état de siège, selon ces sources.

Le Brésil, qui préside ce mois-ci le Conseil, va également soumettre un texte qui condamne 'les odieuses attaques terroristes du Hamas', a-t-on appris également de sources diplomatiques.

Le texte proposé par Moscou, vu par l'AFP au cours du week-end, condamnait 'fermement toutes les violences et les hostilités envers les civils et tous les actes de terrorisme'.

Mais jusqu'à dimanche, le projet de résolution ne désignait pas le Hamas, alors que les Etats-Unis notamment ont insisté pour que le Conseil de sécurité condamne clairement les 'actes terroristes odieux' du mouvement islamiste palestinien qui a lancé le 7 octobre une attaque d'une ampleur sans précédent contre Israël.

Pour être adoptée, une résolution nécessite l'approbation d'au moins 9 des 15 membres du Conseil, sans veto d'un des cinq membres permanents (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, Chine).

/ATS