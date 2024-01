La princesse Kate hospitalisée pour une opération

La princesse Kate, épouse de l'héritier du trône britannique William, est hospitalisée depuis mardi à Londres pour une opération 'programmée', ont annoncé mercredi ses services. Elle ne reprendra probablement pas ses fonctions publiques avant fin mars.

La princesse de Galles, âgée de 42 ans, 'a été admise hier à la London Clinic pour une intervention chirurgicale abdominale programmée', selon le communiqué du Palais de Kensington. 'L'opération s'est déroulée avec succès et il est prévu qu'elle reste à l'hôpital pendant 10 à 14 jours', est-il précisé.

'Sur la base de l'avis médical actuel, il est peu probable qu'elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques', le 31 mars, prévient le Palais de Kensington.

Kate, très populaire auprès du public britannique, 'souhaite s'excuser (...) pour le fait qu'elle doive reporter ses prochains engagements. Elle espère pouvoir en reprendre le plus grand nombre possible, dès que possible', est-il écrit.

Le Palais explique qu'il 'ne donnera des mises à jour' sur la santé de la princesse de Galles 'que lorsqu'il y aura de nouvelles informations significatives à partager'. Aucune indication n'a été fournie sur les raisons de cette hospitalisation.

Selon plusieurs médias britanniques, Kate, dont la dernière apparition publique remonte à Noël, ne souffre pas d'un cancer.

/ATS