La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère

Photo: KEYSTONE/AP/Christophe Ena

La fille de Brigitte Macron a dénoncé mardi devant le tribunal une 'dégradation des conditions de santé' de sa mère. Cette dernière est la cible d'une infox l'accusant d'être une personne transgenre. Dix personnes sont actuellement jugées à Paris pour cyberharcèlement.

L'épouse du chef de l'Etat 'est contrainte de faire attention aux tenues (qu'elle porte), aux postures car elle sait que son image peut-être détournée' en permanence, a déploré Tiphaine Auzière, avocate de 41 ans, au cours de sa déposition devant le tribunal correctionnel.

/ATS
 

