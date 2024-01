La Russie dénonce une « agression flagrante » américaine au Yémen

La Russie a dénoncé vendredi à l'ONU une 'agression flagrante' et une 'frappe massive' sur 'le territoire du Yémen' de la part des Etats-Unis et du Royaume-Uni, après leurs attaques visant les rebelles Houthis. Londres a répété avoir agi en 'légitime défense'.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni 'ont tous mené une attaque massive sur le territoire yéménite. Je ne parle pas d'une attaque contre un groupe à l'intérieur du pays, mais d'une attaque contre la population du pays dans son ensemble', a déploré le représentant russe au Conseil de sécurité, Vassili Nebenzia. Il a dénoncé l'utilisation d''avions', de 'navires de guerre' et de 'sous-marins'.

L'ambassadrice des Etats-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a, elle, prévenu qu'aucun navire n'était à l'abri de la menace que les rebelles Houthis font peser sur la navigation en mer Rouge.

'Que votre navire batte pavillon américain ou celui d'une autre nation, que vous ayez voté pour la résolution de cette semaine ou que vous vous soyez abstenu, tous nos navires sont vulnérables', a-t-elle déclaré, en référence à la résolution adoptée mercredi par le Conseil de sécurité exigeant l'arrêt 'immédiat' des attaques des Houthis. La Russie s'était abstenue.

'Sans le soutien de l'Iran, qui viole ses obligations, les Houthis auraient du mal à tenir et à frapper efficacement les navires commerciaux qui empruntent les voies maritimes de la mer Rouge', a ajouté Linda Thomas-Greenfield.

'Nécessaires' et 'légales'

Ces frappes menées dans la nuit de jeudi à vendredi en riposte à des semaines d'attaques contre des navires marchands en mer Rouge par les Houthis soutenus par l'Iran sont 'nécessaires, légales et proportionnées', avait insisté un peu plus tôt le chef de la diplomatie britannique David Cameron dans une vidéo publiée sur le réseau social X (ex-Twitter).

'Il faut qu'il soit clair pour les Houthis que nous sommes sérieux quand nous disons que leurs actions visant des navires britanniques et autres sont complètement inacceptables', a-t-il ajouté.

Dans une interview vendredi soir au Telegraph, le ministre britannique de la défense Grant Shapps a appelé Téhéran à faire en sorte que ses 'intermédiaires' dans la région, tels que les rebelles Houthis ou le Hezbollah libanais, 'cessent leurs activités'.

'Nous ne pouvons pas tolérer que des voyous harcèlent le transport international [...] Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait des morts de personnes totalement innocentes, complètement déconnectées de ce qui se passe dans le conflit Israël-Gaza', a-t-il affirmé.

Les frappes des Etats-Unis et du Royaume-Uni au Yémen, qui ont fait cinq morts, ont suivi des semaines d'attaques menées par les Houthis contre des navires qu'ils disent liés à Israël en mer Rouge, pour protester contre les bombardements menés dans la bande de Gaza par Israël.

Les frappes américaines et britanniques ont visé des sites militaires à Sanaa et dans les gouvernorats de Hodeida (ouest), Taëz (sud), Hajjah (nord-ouest) et Saada (nord), a indiqué un porte-parole militaire des Houthis. Le général Douglas Sims, de l'état-major américain, a parlé de 30 sites ciblés, avec un total de plus de 150 frappes.

