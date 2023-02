La Nouvelle-Zélande se prépare au passage du cyclone Gabrielle

Le gouvernement de Nouvelle-Zélande a exhorté dimanche les habitants à se mettre à l'abri et à se préparer à évacuer leurs domiciles à l'approche du cyclone Gabrielle. L'ouragan est attendu sur la pointe nord de l'archipel dans la soirée.

'Notre principal message aux personnes à travers le pays est: prenez au sérieux l'alerte de temps violent et assurez-vous que vous êtes préparés', a déclaré le premier ministre Chris Hipkins. Le bureau météorologique néo-zélandais a mesuré des rafales de vent allant jusqu'à 140 km/h dans le nord du pays dimanche matin et prévoit des pluies diluviennes.

'Compte tenu de la position et de l'intensité de Gabrielle, ce système présente un risque très élevé de conditions météorologiques extrêmes, lourdes de conséquences et sans précédent sur de nombreuses régions de l'île du nord de dimanche à mardi', a-t-il averti. Le cyclone devrait faiblir et se diriger lentement vers le sud lundi et mardi.

Inondations dévastatrices

Le cyclone frappe le nord de la Nouvelle-Zélande deux semaines après des inondations dévastatrices dans la même région. L'état d'urgence reste en vigueur à Auckland, la plus grande ville du pays (1,6 million d'habitants), après cette catastrophe qui a fait quatre morts et forcé des milliers de personnes à quitter leurs logements.

Le pont qui traverse le port d'Auckland a été fermé dimanche et la plupart des vols prévus lundi ont déjà été annulés.

Le cyclone Gabrielle est passé sur l'île australienne de Norfolk dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant des chutes d'arbres et des coupures de courant, mais aucun dégât significatif, selon les médias.

