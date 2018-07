La Grèce ravagée par des feux de forêt meurtriers

La Grèce était ravagée lundi par des incendies de forêt hors de contrôle qui ont fait au moins six morts et des dizaines de blessés, détruit de nombreuses maisons et fortement perturbé les transports. Athènes a appelé à l'aide ses partenaires européens.

Peu avant minuit, un photographe de l'AFP a découvert d'abord trois, puis un quatrième corps carbonisés sous une voiture et une moto près de la localité de Mati, à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Athènes. Deux personnes sont par ailleurs décédées plus tôt lors de leur transfert vers des hôpitaux, a annoncé la télévision publique Ert.

Les services d'urgence ont révisé à la hausse, à huit, le nombre de blessés graves sur un total de 25 personnes hospitalisées. Tard dans la nuit, les autorités s'employaient à évacuer les habitants de la côte entre les localités de Mati et Rafina, où nombre de sinistrés se sont réfugiés sur les plages à l'approche des flammes.

Situation extrême

'L'heure est à la lutte contre les flammes', a déclaré le premier ministre, Alexis Tsipras, après une réunion de crise. 'La nuit sera difficile'. Il a chiffré à 'plus de 600' les pompiers déployés sur les trois fronts partis dans la journée.

Deux continuent de progresser, autour de Rafina et près de la localité de Kinetta, en bordure de l'autoroute conduisant au canal de Corinthe, à quelque 55 km à l'ouest de la capitale.

La nuit a interrompu les opérations aériennes menées par huit avions et neuf hélicoptères. Les feux ont été attisés dans la journée par des vents soufflant jusqu'à plus de 100 km/h, créant une 'situation extrême'.

Athènes a également activé le mécanisme européen de protection civile pour demander des renforts à ses partenaires. Chypre et l'Espagne ont déjà proposé de l'aide.

'Je suis préoccupé par le déclenchement en parallèle de ces foyers', a affirmé M. Tsipras. Le ministre adjoint à l'intérieur, Nikos Toskas, avait, plus tôt, laissé entendre que les feux pourraient être d'origine criminelle.

Les incendies ont pris alors qu'une vague de chaleur s'abattait sur le pays, avec des températures grimpant jusqu'à 40 degrés Celsius. Selon les services météorologiques, les conditions doivent rester difficiles mardi.

Les feux de forêt sont fréquents en Grèce, où des dizaines de personnes avaient trouvé la mort en 2007. Mais les conditions climatiques, avec en particulier un hiver doux et sec, ont créé des conditions particulièrement propices cette année.

