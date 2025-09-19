La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

La France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et sommé deux diplomates maliens ...
Photo: KEYSTONE/AP/Arouna Sissoko

La France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et sommé deux diplomates maliens de quitter son territoire, en réponse à l'arrestation en août à Bamako d'un agent diplomatique français, a appris l'AFP vendredi de source diplomatique française.

Les deux diplomates maliens ont jusqu'à samedi pour quitter la France, alors que le Mali a, selon cette source, réagi en déclarant mercredi persona non grata 'cinq personnels' de l'ambassade de France à Bamako, qui avaient déjà quitté le pays dimanche.





