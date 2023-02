La Chine est 'très inquiète' du conflit en Ukraine, qui 's'intensifie et devient même hors de contrôle', a déclaré mardi le ministre chinois des affaires étrangères Qin Gang. Il a appelé à 'promouvoir le dialogue'.

'Nous continuerons à promouvoir le dialogue de paix [...] et travailler avec la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et la consultation, répondre aux inquiétudes de toutes les parties et chercher la sécurité commune', a-t-il ajouté lors d'une conférence à Pékin.

/ATS