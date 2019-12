L'île de Mayotte placée en alerte à l'approche d'un cyclone

L'île française de Mayotte, située dans l'océan Indien, a été placée en alerte orange samedi à l'approche du cyclone Belna, a annoncé le préfet dans un communiqué. L'ouragan pourrait frapper l'île dans la nuit de dimanche à lundi.

'L'alerte orange indique que la menace cyclonique se précise et qu'il peut y avoir danger pour Mayotte dans les 24 heures', précise le communiqué. Le préfet a appelé la population aux précautions d'usage et à 'constituer des réserves d'eau et de nourriture'.

Selon les prévisions, Belna passera au plus près du 101e département français dans la nuit de dimanche à lundi, non loin de l'archipel des Comores, durement frappé en avril par le cyclone Kenneth.

'Il peut aussi bien passer à l'Ouest qu'à l'Est' ou directement sur Mayotte, indiquait Météo France vendredi. 'Les conséquences ne seront pas les mêmes. À 100 km à l'Est ou à l'Ouest, nous aurons des pluies, mais si l'oeil du cyclone passe sur Mayotte, on peut s'attendre à de graves conséquences'.

Le dernier cyclone, nommé Kamissi, passé à Mayotte remonte au 12 avril 1984. A l'époque, l'habitat était majoritairement bâti en matière végétale. Il y avait eu un mort et d'importants dégâts matériels.

/ATS