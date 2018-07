L'île de Lombok secouée par un puissant séisme: au moins dix morts

Un séisme de magnitude 6,4 a frappé dimanche l'île de Lombok, voisine de Bali, dans le sud-est de l'Indonésie, faisant au moins dix morts et une quarantaine de blessés, selon les autorités locales. Des dizaines de maisons ont en outre été endommagées.

'Nous estimons que ces chiffres vont continuer d'augmenter, parce que nous n'avons pas fini de collecter toutes les données', a déclaré le porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes.

Les autorités ont provisoirement fermé des sentiers de randonnée par peur des glissements de terrain. Le tremblement de terre a eu lieu à 06h47 (00h47 en Suisse) à environ 130 km au nord-est de la principale ville de l'île, Mataram. Son épicentre était très peu profond, ce qui est susceptible d'accentuer ses effets. a annoncé l'institut américain de géophysique USGS

Pas d'alerte tsunami

Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée, a indiqué le porte-parole de l'agence indonésienne de géophysique et de météorologie. Plus de 40 répliques ont été enregistrées après le séisme, dont la plus forte a atteint une magnitude de 5,7.

Lombok, qui abrite le mont Rinjani, le deuxième volcan actif le plus haut d'Indonésie, est une destination touristique réputée. Elle se trouve à une centaine de kilomètres de l'île Bali, elle aussi très touristique.

L'archipel indonésien, qui compte des milliers d'îles, se trouve sur la ceinture de feu de l'océan Pacifique, une zone de forte activité sismique. Il est sujet à de nombreux séismes dont la plupart ne sont pas dangereux.

En 2004, un tsunami provoqué par un séisme sous-marin de magnitude 9,3 survenu au large de Sumatra, dans l'ouest de l'archipel indonésien, a tué 220'000 personnes dans les pays qui bordent l'océan Indien, dont 168'000 en Indonésie.

/ATS