L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

L'explosion qui a fait samedi trois morts et 21 blessés dans un café de Moscou est due à un ...
L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

Photo: KEYSTONE/AP/Sergei Vedyashkin

L'explosion qui a fait samedi trois morts et 21 blessés dans un café de Moscou est due à un 'engin explosif artisanal' que transportait 'une inconnue' qui a été tuée dans la déflagration, a indiqué le Comité antiterroriste russe.

'Un engin explosif artisanal a explosé dans un restaurant de la place Koudrinskaïa, causant la mort de trois personnes', a indiqué cette structure, citée par les agences de presse russes, précisant que la femme qui transportait l'engin s'était vu refuser l'entrée dans l'établissement par un agent de sécurité.

/ATS
 

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