L'ex-président Jacob Zuma déclaré inéligible et exclu des élections

La Cour constitutionnelle, plus haute juridiction d'Afrique du Sud, a déclaré lundi l'ex-président Jacob Zuma inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021. Elle a prononcé son exclusion des élections générales prévues dans neuf jours.

'M. Zuma a été reconnu coupable d'une infraction et condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois', a déclaré la juge Leona Theron à la lecture de la décision, qui peut faire l'objet d'un appel. 'Par conséquent, il ne peut être membre de l'Assemblée nationale et ne peut se présenter aux élections', a-t-elle ajouté.

/ATS