L'état d'urgence décrété en Floride à l'approche d'un Milton

Le gouverneur de Floride a décrété l'état d'urgence dans 35 comtés samedi face à la menace de la tempête tropicale Milton. Cet Etat du sud des Etats-Unis est toujours sous le choc provoqué par le puissant ouragan Hélène qui y a fait 14 morts.

'Nous allons continuer à mettre en place les moyens de l'Etat pour nous préparer à des opérations de recherche et de sauvetage efficaces, au rétablissement de l'électricité et au dégagement des routes', a écrit sur le réseau social X le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis.

La tempête tropicale Milton, qui progresse actuellement dans l'ouest du golfe du Mexique, 'devrait se transformer en ouragan majeur en se dirigeant vers la Floride en milieu de semaine prochaine', a indiqué l'agence météorologique nationale NWS, également sur X.

220 morts

Selon les premières prévisions, Milton traversera probablement la Floride avant d'atteindre l'océan Atlantique, le centre national des ouragans (NHC) mettant en garde contre des 'conséquences potentiellement mortelles pour certaines parties de la côte ouest de la Floride mardi ou mercredi'.

Milton pourrait, d'après sa trajectoire anticipée par le NHC, épargner l'intérieur des terres américaines, comme les montagnes de Caroline du Nord, où l'ouragan Hélène a occasionné de graves dégâts en déclenchant notamment des inondations.

Hélène a tué au moins 220 personnes dans le sud-est des Etats-Unis dont 14 en Floride, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres communiqués par les autorités.

Selon les scientifiques, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants, en réchauffant les eaux des mers et des océans.

