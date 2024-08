L'armée russe a revendiqué mardi la capture de la ville de New York dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Cette localité est présentée comme une importante plate-forme logistique des troupes ukrainiennes.

'Le groupement Centre (...) a libéré Novgorodskoïe(nom russe de New York, ndlr), l'une des plus grandes localités de l'agglomération de Toretsk et centre logistique stratégiquement important', a indiqué le ministère russe de la Défense dans son compte rendu quotidien.

/ATS